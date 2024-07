Montadoras estrangeiras perdem participação no mercado chinês e lutam por sobrevivência

Novos dados mostram que a participação dos fabricantes de automóveis estrangeiros no mercado chinês vem diminuindo mais rapidamente, enquanto executivos avaliam que qualquer recuperação ainda demorará anos.

Nos primeiros seis meses do ano, marcas estrangeiras como Tesla e Volkswagen conquistaram 43% do mercado de automóveis de passageiros na China, abaixo dos 50,5% no mesmo período do ano anterior, informou hoje a Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros.

O mercado automóvel da China, o maior do mundo em vendas unitárias, está sendo eletrificado rapidamente com a ajuda de subsídios estatais, e os fabricantes locais de veículos elétricos conquistaram uma participação de mercado significativa.

Os reveses dos estrangeiros na China contribuíram para a reação global contra as exportações de automóveis chineses, com os EUA e alguns outros governos percebendo que têm pouco a perder impuserem tarifas contra os veículos do país asiático.

Mais de 70 veículos elétricos devem ser introduzidos este ano na China, segundo a Volkswagen, levando a uma guerra de preços que afeta marcas nacionais e estrangeiras.

Nos primeiros seis meses deste ano, as vendas de automóveis aumentaram 3,3% em relação ao ano anterior, para 9,84 milhões de veículos, segundo a associação de automóveis chinesa. As vendas de automóveis a gasolina continuaram caindo, enquanto o crescimento das vendas de elétricos desacelerou.

No geral, os veículos de novas energias, uma categoria que inclui elétricos completos e veículos híbridos, representaram cerca de 42% do mercado no primeiro semestre. A Tesla caiu para o terceiro lugar na categoria de veículos de energia nova no período de janeiro a maio, de acordo com os últimos dados disponíveis da associação, atrás da chinesa BYD e da Geely Auto.

Os automóveis são um dos muitos produtos de consumo em que os compradores chineses estão mudando para marcas locais, à medida que as empresas locais melhoram a qualidade e algumas pessoas expressam o seu patriotismo através das suas compras.

No ano passado, a japonesa Mitsubishi Motors encerrou a produção na China, enquanto há dois anos a Stellantis fez o mesmo com seus veículos Jeep.

A Hyundai, cujas vendas na China têm caído, vendeu a sua fábrica em Chongqing, no oeste da China, a uma empresa local. A Nissan interrompeu recentemente a produção de veículos na sua fábrica de Changzhou, no leste da China, enquanto a Honda procurou cortar trabalhadores numa joint venture na China através de aquisições voluntárias.

A Volkswagen, a marca estrangeira mais vendida na China, transferiu grande parte da sua autoridade de tomada de decisões de desenvolvimento para executivos do país. Para absorver a tecnologia local, investiu na startup chinesa de veículos elétricos Xpeng e na fabricante de chips da indústria automobilística Horizon Robotics, entre outros. A VW diz que reduziu o tempo de desenvolvimento na China em cerca de 30%.