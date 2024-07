Moedas Globais: dólar sobe com apetite frágil ao risco após pane e quadro político nos EUA

O dólar americano foi negociado em alta nesta sexta-feira, 19, no exterior, ampliando o movimento da véspera, em meio ao frágil apetite pelo risco, reforçado por um apagão cibernético que provocou atrasos em voos, além de prejudicar serviços bancários e de comunicação ao redor do mundo. A moeda americana também era impulsionara pela fraqueza da economia da China e pelos desdobramentos do quadro político nos Estados Unidos em meio a rumores persistentes de que o presidente dos EUA, Joe Biden, vai desistir de buscar a reeleição em novembro.

O índice DXY do dólar – que acompanha as flutuações da moeda americana em relação a outras seis divisas relevantes – fechou em alta de 0,19%, a 104,369 pontos.

Alguns estão preocupados com a fraca economia da China, outros com as consequências da política de segurança em relação a Taiwan se o candidato republicano Donald Trump vencer as eleições, afirmou Dorothea Huttanus, analista do DZ Bank Research, em nota. O ex-presidente dos EUA reforçou promessas de fortalecer a economia americana em convenção que oficializou sua candidatura pelo Partido Republicano, ontem, o que amplia a apreensão sobre medidas protecionistas.

A libra esterlina recuou, após as vendas no varejo do Reino Unido decepcionarem com queda maior do que se previa. O desempenho fraco das vendas reflete o impacto do clima, disse o economista da Investec, Philip Shaw, ressaltando a volatilidade dos dados. A libra era cotada a US$ 1,2912.

O euro cedeu, cotado a US$ 1,0880. A possibilidade de nova valorização do euro em relação ao dólar parece estar perdendo força, de acordo com analistas da Nomura. A corretora citou comentários da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, que sinalizou, ontem, riscos descendentes para o crescimento. “Embora uma grande deterioração pareça improvável por enquanto, os dados do PMI da próxima semana podem ser um teste decisivo”, escreveram.

O iene também não resistiu ao avanço do dólar, mas teve queda leve. O Banco do Japão (BoJ) recebeu solicitações para reduzir pela metade suas compras mensais de títulos, conforme revelado nas atas de uma reunião com instituições financeiras. O dólar subia a 157,48 ienes.

*Com informações da Dow Jones Newswires