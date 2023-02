Moedas: dólar avança ante iene e recua frente a europeias, após CPI nos EUA

O dólar avançou ante o iene, mas recuou frente ao euro e a libra na sessão desta terça-feira, 14. A moeda americana teve dificuldade em firmar direção única após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos, que confirmou desaceleração da inflação em janeiro.

Segundo analistas, investidores se dividem entre expectativas de que o Federal Reserve (Fed) está se aproximando de um pico nas taxas de juros ou de que deve continuar o aperto monetário por mais tempo.

No fim da tarde em Nova York, o dólar avançava a 133,05 ienes, o euro subia a US$ 1,0743 e a libra tinha alta a US$ 1,2178. O índice DXY – que mede a moeda americana ante seis rivais fortes, fechou em queda de 0,11%, a 103,233 pontos.

O Silicon Valley Bank analisa que o relatório da CPI influenciou as negociações do dólar, por demonstrar uma inflação “definitivamente mais baixa” só que acima das expectativas de mercado, particularmente na base anual, criando espaço para interpretações mistas.

Nesse cenário, o mercado praticamente descartou apostas de cortes juros até o final deste ano. Ao longo do dia, dirigentes do Fed reforçaram a mensagem de que a batalha contra a inflação ainda não acabou.

Na visão da Capital Economics, investidores estão “muito otimistas” sobre quão rápido a economia deve se recuperar. “Mantemos nossa projeção de que as ações estarão sob pressão renovada e que o dólar americano se recuperará nos próximos meses”, aponta.

Analista da Oanda, Edward Moya, avalia que o Fed não deve mudar sua estratégia, apontando que o relatório pode levar o banco central a entregar mais altas de juros e manter a política restritiva por mais tempo.

Enquanto isso, a libra ganhou força ante o dólar após relatório de empregos no Reino Unido demonstrar força do mercado de trabalho e pressões salariais, renovando expectativas por um novo aumento de 25 pontos-base do Banco da Inglaterra (BoE).

Já o iene enfraqueceu ante a divisa americana após o governo japonês oficializar a indicação de Kazuo Ueda como novo presidente do banco central (BoJ).

Hoje, a Argentina também divulgou seu relatório de CPI, demonstrando que a inflação saltou 98,8% nos 12 meses até janeiro deste ano. No final da tarde, o dólar avançava a 192,0724 pesos argentinos.

*Com informações da Dow Jones Newswires