Modalidade de ressarcimento pela União ainda será definida, diz Petrobras

A Petrobras informou em comunicado sobre o programa temporário de subvenção do preço do diesel que será ressarcida pela União, mas a forma ainda não está definida.

A nota veio após medida do governo federal, ontem, de reduzir o litro do diesel por 60 dias em R$ 0,46, via “redução da carga tributária e da subvenção a ser paga pela União”, reitera a Petrobrás. Após 60 dias, os ajustes do diesel passarão a ser mensais.

“A Petrobras informa que a companhia não subsidiará o preço do diesel e não incorrerá em prejuízo, uma vez que será ressarcida pela União, em modalidade ainda a ser definida.”