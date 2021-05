MMX pretende apresentar recurso contra decretação de falência de subsidiária

Em Fato Relevante divulgado nesta quinta-feira, a MMX voltou a se posicionar em relação à decretação de falência da MMX Sudeste pela 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte. A companhia afirma que pretende entrar com recurso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) contra a decisão.

A MMX alega que a decisão sobre a falência acolheu pedido do administrador judicial sem prévia manifestação da companhia, que não teve oportunidade de exercer o contraditório.

Se a falência for confirmada, explica a MMX, exigirá uma reformulação no Plano de Recuperação Judicial, que está em elaboração e deve ser apresentado aos credores. Isso porque a exploração da Mina de Bom Sucesso, principal ativo da MMX Sudeste, deixaria de ser viável.

A mineradora afirma ainda que está em contato com a China Development Integration Limited para tentar evitar a rescisão do contrato de investimento, e está buscando um instrumento de garantia para assegurar um aporte de US$ 50 milhões que será apresentado no Plano de Recuperação Judicial.