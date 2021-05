MME vai realizar pesquisa para discutir inserção de diesel verde no diesel

O Ministério de Minas e Energia (MME) vai realizar uma pesquisa para conhecer a opinião de agentes que atuam no setor de combustíveis sobre a mistura de outros produtos no diesel, além do biodiesel, como o recém lançado diesel verde da Petrobras, e o diesel decorrente de coprocessamento, informou o MME. “Serão abordadas questões relacionadas às vantagens e desvantagens dos usos, fatores afetos à produção desses produtos no Brasil e alternativas para inserções no ciclo diesel”, disse o MME em nota.

A pesquisa acontece em plena crise no setor de biodiesel, com a valorização da soja no mercado internacional elevando o preço do produto no mercado interno.

Para reduzir o impacto no preço do produto final, o diesel, o governo decidiu reduzir de 13% para 10% a mistura obrigatória no último leilão da ANP, no mês passado.

O produto foi escolhido em 2004 pelo governo Lula para ser misturado ao diesel como forma de apoiar combustíveis renováveis e gerar maior valor para a cadeia de oleaginosas, como a soja, além de ter um cunho social, por estimular a agricultura familiar.

Em meados do ano passado, a Petrobras lançou o diesel verde e vem tentando inserir o produto na mistura do diesel, hoje 100% biodiesel. Produtores de biodiesel contestam a classificação do produto da estatal, argumentando que é feito com base em um combustível fóssil.

“Essa pesquisa é uma forma de garantir a participação do setor de combustíveis e da sociedade em geral no processo. As contribuições serão de extrema importância para as conclusões do Grupo de Trabalho”, explicou Pietro Mendes, diretor de Biocombustíveis do MME.

O questionário é composto por quatro seções: na primeira, a pessoa que responde é identificada; na segunda, são perguntas sobre a inserção do diesel verde no ciclo diesel; e, na terceira, são questionamentos sobre o diesel oriundo de coprocessamento de óleos vegetais ou gorduras animais; e, na quarta, trata-se da alternativa de inserção conjunta do diesel verde e do diesel oriundo de coprocessamento no ciclo diesel.

Segundo o MME, ao final do processo será realizado um workshop virtual aberto ao público para apresentação dos resultados da pesquisa e dos principais encaminhamentos decididos pelo Grupo de Trabalho.