Ministros se reúnem com representantes de entidades de caminhoneiros no Palácio do Planalto, na tarde desta quinta-feira, 24. Pelo governo, estão os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Carlos Marun (Secretaria de Governo), Valter Casimiro (Transportes) e Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional). Além deles, o diretor geral da Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT), Mário Rodrigues, também participa pelo governo. O encontro estava marcado para 14h.

Entre os caminhoneiros, há vários grupos que representam os manifestantes: Fetrabens, CNTA, Abcam, Unicam, Sindicam/DF, Sinditac de Ijuí/RS, Sinaceg, CNT, NTU, Federação dos Trabalhadores Autônomos de Carga e Transporte Forte. Há, ainda, representantes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Ministério da Agricultura.