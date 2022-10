Economia Ministros da energia da UE devem se encontrar em reunião emergencial no dia 24/11

O ministro da Indústria e Comércio da República Tcheca, Jozef Síkela, afirmou em sua conta do Twitter que os ministros de energia da União Europeia (UE), que se reuniram nesta terça-feira, 25, em Luxemburgo, deverão se encontrar novamente em uma reunião de emergência no dia 24 de novembro.

“A reunião de hoje do Conselho de Ministros da Energia mostrou que os nossos esforços para garantir a aprovação do pacote de medidas de redução dos preços da energia propostos pela Comissão Europeia na semana passada estão no caminho certo”, destacou o ministro.

Segundo Síkela, a previsão é que uma das medidas que serão discutidas é sobre a separação do preço do gás do preço da eletricidade.

Com a crise energética causada principalmente pela guerra na Ucrânia e pela decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de diminuir as ofertas de petróleo em 2 milhões de barris por dia, a Europa vem procurando medidas para baratear as contas de energia.

Nos últimos meses, o presidente russo, Vladimir Putin, vem cortando o fornecimento de gás para a Europa por meio dos gasodutos Nord Stream.