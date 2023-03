Ministro vê ‘todo o direito’ em questionar venda da Eletrobras

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta segunda, 27, que o governo tem “todo o direito” de fazer uma discussão sobre a privatização da Eletrobras, já que o modelo adotado no processo foi “injusto”. “Acho que foi injusto, acho que quem tem 40% das ações não pode ter um conselheiro em nove”, disse ele, em evento.

Em declarações recentes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já sinalizou que pretende, se houver condições, reestatizar a Eletrobras, com o argumento de que a venda representou um “crime de lesa-pátria”. A empresa foi privatizada no ano passado, ainda na gestão Bolsonaro.

Silveira ressaltou que entende que a privatização é um fato e foi aprovada por meio de lei pelo Congresso Nacional. “Não é que a página esteja virada, as discussões podem acontecer”, disse, citando que cabe ao governo decidir se deve ou não judicializar a questão e que não há como prever o resultado.

“Nossa (do governo) golden share é vergonhosa, não serve para absolutamente nada, não dá nenhuma estabilidade, nenhuma segurança a esse grande setor estratégico de energia”, afirmou o ministro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.