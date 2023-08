Economia Ministro dos Transportes diz ter 4 acordos fechados com concessionárias sobre relicitações

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse, durante coletiva sobre o leilão do primeiro lote de rodovias do Paraná, que tem, até o momento, quatro acordos fechados com concessionárias envolvidas em processo de relicitações. Contudo, ele não informou quais seriam esses contratos.

Para esses casos em que já se chegou a um consenso, o próximo passo é enviar para o Tribunal de Contas da União (TCU) para receber o aval da corte sobre essas resoluções, ainda de acordo o ministro.

Renan Filho destacou que não existe um prazo específico para a resolução dos processos de relicitações, considerados tema sensível para a atual gestão. “O ideal seria virar essa página em até três meses”, afirmou.

No entanto, a expectativa é que as negociações andem após a decisão do TCU que permite que concessionárias desistam de devolver concessões problemáticas.