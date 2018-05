Ministro do Trabalho diz que movimento dos caminhoneiros é ‘bem pontual’

O movimento de paralisação dos caminhoneiros foi considerado “bem pontual” pelo ministro do Trabalho, Helton Yomura, que considera que a proposta anunciada na terça-feira, 22, pela equipe econômica, de redução da Cide para o diesel, solucionará o problema. “O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, ontem já deu a resposta da equipe econômica para a solução do problema. Acredito que isso vai resolver”, disse em entrevista após cerimônia na sede do Ministério.

Para Yomura, o movimento dos caminhoneiros pode ser considerado pontual porque reage a uma questão específica: a variação do preço do diesel.

O ministro explicou ainda que o tema afeta diretamente o setor, já que a maioria é de caminhoneiros autônomos. Assim, esse custo maior afeta diretamente a renda desse trabalhador.

“Como essa é uma questão pontual que envolve mais a área econômica, nós estamos aqui a colaborar, mas o protagonismo é do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, que tem sido muito capacitado e muito diligente em observar pontos e propor soluções”, disse Yomura.