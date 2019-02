Ministro diz que haverá leilões de 23 concessões antes de 100 dias de governo

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou nesta segunda-feira, 18, durante evento no ministério, que o governo promoverá leilões de 23 concessões antes de 100 dias de governo. “Estamos nos valendo da iniciativa privada para fazer investimentos”, disse Freitas. “O futuro é auspicioso. O Brasil vai crescer, e crescer bastante”, disse.

Freitas pontuou que, em 15 de março, serão oferecidos para concessão 12 aeroportos. Depois disso, em 28 de março, ocorrerá o leilão da Ferrovia Norte e Sul e, em 5 de abril, leilões portuários, lembrou Freitas.

O ministro participa nesta segunda de evento de assinaturas de contrato de arrendamento do terminal de granéis líquidos no Porto de Santarém (STM05) e de contrato de adesão do Terminal UTE GNA I do Porto do Açu, para movimentação de GNL (Gás Natural Liquefeito). Sobre o Porto do Açu, Freitas pontuou que a logística preocupa o governo. “Vamos melhorar o acesso ao porto”, disse.

Presente ao evento, o vice-governador do Rio, Claudio de Castro, afirmou que o Estado carece de investimentos. “Dizemos a empresários: não se esqueçam de nós”, disse Castro. “O Estado carece de investimentos.”

O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) afirmou, durante o evento de assinatura, não ter dúvidas de que a iniciativa ligada ao Porto do Açu “contribui não apenas para o Rio, mas para todo o País”. “Queremos desatar nós que existem, para impulsionar o crescimento”, afirmou. “Tenho certeza de que o Rio pode ir para outro patamar de competitividade.”