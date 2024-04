Economia Ministro diz que em reunião com Nunes reforçou disposição para ajustes no setor de distribuição

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, diz que a reunião feita na terça-feira, 16, com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, focou em demonstrar a disposição do governo com o setor de distribuição. “A fim de que não deixemos uma laranja podre estragar o saco”, afirmou a jornalistas após evento realizado em Brasília.

A reunião com Nunes ocorreu no momento em que a capital paulista registra problemas nos serviços prestados pela Enel, com avaliação de caducidade do contrato.

Para Silveira, há ajustes para o setor de distribuição que precisam ser feitos com brevidade, o que, segundo ele, será buscado nos processos de renovações. “Seremos rigorosos para, principalmente, buscar a qualidade do serviço para o consumidor brasileiro”, disse.

Entre as medidas pensadas que podem beneficiar os consumidores, Silveira citou a busca por outras fontes de receita para distribuidoras além das tarifas. “Precisamos preparar as distribuidoras para que consumidores possam ir para o mercado aberto de forma mais rápida”, disse.