Ministro descarta reestatizar a Eletrobras

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), afirmou nesta segunda, 15, que “não está em pauta” a reestatização da Eletrobras. “Esse assunto, é importante ressaltar, não está em pauta. Ele era o primeiro debate interno do governo. Compreendo que esse debate foi vencido quando o governo decidiu pelo segundo caminho, que era ter participação efetiva”, disse Silveira, ao participar de evento organizado pelo Esfera Brasil, em São Paulo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem criticado a privatização. O governo, por meio da Advocacia-Geral da União, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para ampliar poder de voto da União na Eletrobras. Silveira afirmou que a opção do Executivo “não quebra regra jurídica” e disse discordar do entendimento de que o governo pretende retomar o papel de controlador da empresa.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.