Ministro da Argentina anuncia investimento de US$ 1 bi da China em projeto hidrelétrico

O ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, anunciou nesta terça-feira, 30, em sua conta no Twitter que concluiu um acordo com a China para um financiamento de mais de US$ 1 bilhão em um projeto hidrelétrico que envolve represas no rio Santa Cruz.

Massa também disse que houve avanço para o financiamento da construção de duas plantas de tratamento de esgoto, que devem beneficiar 1,6 milhão de pessoas.

E afirmou que, com o comando da empresa chinesa State Grid, teve reunião de trabalho pelo financiamento e ampliação do sistema de transporte por energia elétrica, para desenvolver linhas de alta tensão que devem beneficiar 1,8 milhão de argentinos.