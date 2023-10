Ministro da Agricultura volta a defender aumento da mistura de biodiesel ao óleo diesel

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, defendeu o fortalecimento da cadeia do biocombustível, em reunião com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, nesta semana, conforme nota divulgada pelo Ministério da Agricultura. Fávaro reafirmou sua posição favorável para o aumento da mistura de biodiesel ao óleo diesel. Atualmente, o teor é de 12% (B12) e o cronograma do governo estabelece B13 em 2024, B14 em 2025 e B15 em 2026.

“Além das questões de sustentabilidade, os biocombustíveis são combustíveis verdes, renováveis, que geram empregos e oportunidades de melhorias na vida das pessoas”, afirmou Fávaro, na nota.