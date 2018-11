Ministério do Trabalho divulga nota reafirmando importância da Pasta

O Ministério do Trabalho divulgou nota nesta terça-feira, 6, na qual reafirma a importância da Pasta para a coordenação das forças produtivas no caminho para a busca do pleno emprego. A nota vem em meio aos debates que vêm sendo feitos nesse momento de transição de governo sobre a transformação da pasta em uma secretaria ou até mesmo a sua fusão com outros ministérios.

Numa tentativa de evitar que o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) seja fundido no superministério da Fazenda, o setor industrial saiu em defesa da fusão da pasta com o Trabalho.

Na nota, o ministério do Trabalho destaca que no dia 26 de novembro a pasta completará 88 anos de existência e “se mantém desde sempre como a casa materna dos maiores anseios da classe trabalhadora e do empresariado moderno, que, unidos, buscam o melhor para todos os brasileiros”.

“O futuro do trabalho e suas múltiplas e complexas relações precisam de um ambiente institucional adequado para a sua compatibilização produtiva, e o Ministério do Trabalho, que recebeu profundas melhorias nos últimos meses, é seguramente capaz de coordenar as forças produtivas no melhor caminho a ser trilhado pela Nação Brasileira, na efetivação do comando constitucional de buscar o pleno emprego e a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros”, diz a nota.