Ministério divulga diretrizes de Leilão A-4 marcado para 28 de junho

O Ministério de Minas e Energia publicou no Diário Oficial da União (DOU) as diretrizes para a realização do leilão de compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, denominado Leilão A-4, de 2019. De acordo com o texto, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deverá realizar o certamente no dia 28 de junho.