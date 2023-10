Economia Ministério de Portos e Aeroportos dialoga com Petrobras e MME sobre redução do QAV

O Ministério de Portos e Aeroportos tem dialogado com a Petrobras e o Ministério de Minas e Energia (MME) sobre a redução do preço do querosene de aviação (QAV). A pauta é uma demanda recorrente do setor aéreo no Brasil. Em evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, citou a redução do preço do QAV como uma das prioridades da pasta.

Os diálogos com companhias internacionais, para atraí-las para atuar no Brasil, também está no radar do ministério, assim como as condições para a atuação de aéreas low-cost.

A agenda inclui ainda estudos sobre a possibilidade da construção de um novo aeroporto em São Paulo.

“A necessidade de um novo terminal é óbvia. O que estamos estudando é a possibilidade e o timing”, afirmou Costa Filho, destacando que atualmente o aeroporto de Congonhas opera cerca de 44 voos por hora.

Voa Brasil

O ministro citou ainda os esforços para o lançamento do programa Voa Brasil, que busca estimular viagens aéreas com bilhetes na casa dos R$ 200 para públicos como aposentados, pensionistas e estudantes.

No entanto, Costa Filho não forneceu maiores detalhes sobre um prazo para o lançamento. Disse apenas que o governo tem “trabalhado bem para apresentar em breve o programa ao País”.

A expectativa da pasta é que cerca de 5 milhões de novos CPFs passem a voar a partir dos descontos oferecidos pela iniciativa.