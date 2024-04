Ministério das Finanças da China expressa apoio à retomada de compras de títulos pelo PBoC

O Ministério das Finanças da China disse que é a favor de que o banco central do país retome a negociação de títulos do Tesouro, uma medida que faria com que a autoridade monetária resgatasse uma ferramenta raramente utilizada no seu conjunto de políticas. A sinalização, veiculada em artigo no jornal estatal Diário do Povo nesta terça-feira, ocorre após a publicação de um discurso de meses atrás do presidente chinês, Xi Jinping, ter gerado especulações sobre se o banco central recorreria à medida para ajudar a aumentar a liquidez na ainda frágil economia.

O Banco do Povo da China (PBoC) não realiza quaisquer transações de títulos do Tesouro desde outubro do ano passado e, recentemente, absteve-se de fazer comentários sobre o tema.

Para muitos economistas, parece improvável que o banco central da China promova uma flexibilização quantitativa (QE, na sigla em inglês) ao estilo dos EUA.

Ainda há espaço para relaxar a política monetária através de meios mais tradicionais, ao mesmo tempo em que a autoridade monetária deve considerar a fraca demanda por empréstimos e as baixas margens de lucro dos bancos. Fonte: Dow Jones Newswires.