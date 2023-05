Ministério da Fazenda diz que sabatinas de Galípolo e Aquino ainda não têm data definida

A assessoria do Ministério da Fazenda informou no fim da noite desta quinta-feira, 25, que as sabatinas no Senado de Gabriel Galípolo e Ailton Aquino, indicados para diretorias do Banco Central, ainda não têm data definida.

A informação contrasta com a declaração do senador Otto Alencar (PSD-BA), que é relator da nomeação de Galípolo, de que a sabatina de ambos os indicados está marcada para a terça-feira, 30. “Convoquei ontem quarta-feira, 24 uma reunião na terça-feira, às 14h, com a liderança do PSD para ter a conversa com o Gabriel Galípolo e também o doutor Ailton”, afirmou Alencar à GloboNews, na manhã desta quinta-feira.

Galípolo foi indicado para a Diretoria de Política Monetária do Banco Central, enquanto Aquino foi escolhido para a Diretoria de Fiscalização.