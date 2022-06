Ministério da Economia autoriza realização de concursos para INSS e Receita

A Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia autorizou a realização de concursos públicos para cargos no INSS e na Receita Federal. As portarias estão publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 13.

Para o INSS, está autorizado o concurso para provimento de 1.000 vagas de Técnico do Seguro Social. Em nota, o Ministério do Trabalho informou que a escolha da banca deve ser feita daqui a 60 dias e o edital de abertura do concurso deverá ser publicado em até seis meses.

O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, lembra, por meio de nota, que o número de vagas não foi o quantitativo inicialmente solicitado, mas considera um avanço a autorização para o processo seletivo. “Levando em consideração todas as restrições que passamos por conta da pandemia e a consequente crise econômica no mundo, foi o número que conseguimos.”

O cargo de técnico do seguro social é de nível médio e o salário oferecido é de aproximadamente R$ 6,5 mil, segundo o ministério.

Em outra portaria, também publicada nesta segunda, o governo autoriza a realização de concurso público para 699 cargos do quadro de pessoal da Receita Federal. Todos de nível superior, são 230 vagas para auditor-fiscal da Receita e 469 vagas para analista-tributário.

O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público também será de seis meses. A portaria autoriza ainda a redução para dois meses do prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital e a realização da primeira prova do concurso.