Ministério da China vê recuperação do consumo do país mais evidente desde o 3º tri

A tendência de recuperação do consumo na China está mais evidente desde o terceiro trimestre, afirmou hoje a porta-voz do Ministério do Comércio do país, Shu Jueting, em coletiva de imprensa. “As vendas no varejo de bens de consumo nos primeiros três meses aumentaram 6,8% no confronto anual, a 34,2 trilhões de yuans (US$ 46,7 bilhões)”, pontuou Shu, acrescentando que a recuperação do consumo aconteceu por “esforços de todas as partes”.

O Ministério do Comércio destacou ainda o objetivo de tornar este o “Ano de Impulso do Consumo”, por meio da implementação de diversas políticas e iniciativas para promover o consumo doméstico e em massa, aprofundar atividades em cidades e áreas comerciais centrais, além de explorar novos tipos de consumo.