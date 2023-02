Ministério da Agricultura deve criar quatro novas câmaras temáticas

O Ministério da Agricultura estuda a criação de quatro novas câmaras temáticas, segundo o assessor especial do ministro Carlos Fávaro, Carlos Ernesto Augustin. As câmaras a serem criadas deverão ser voltadas a bioinsumos, agricultura digital, títulos agrícolas/mercado de capital agro e à agricultura de baixo carbono, afirmou Augustin ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) nos bastidores do XP Agro Conference, em São Paulo.

As câmaras são estruturas integrantes à pasta com participação do setor privado para estudo, desenvolvimento e elaboração de projetos voltados à cadeia produtiva.

Atualmente, o ministério conta com seis câmaras temáticas: agricultura orgânica; agricultura sustentável e irrigação; crédito, seguro e comercialização; infraestrutura e logística; insumos agropecuários e inovação agrodigital.

Além das câmaras temáticas, a pasta possui 31 câmaras setoriais, relacionadas especificamente aos produtos agrícolas.