Economia Microsoft lucra mais no trimestre, supera expectativas e ação sobe 4% no after hours de NY

A Microsoft teve lucro líquido de US$ 21,0 bilhões no terceiro trimestre fiscal de 2024 (encerrado em março), uma alta de 20% em comparação ao mesmo período do ano passado. Em termos ajustados, a empresa teve lucro de US$ 2,94 por ação, acima do consenso de US$ 2,84 de analistas consultados pela FactSet.

Já a receita da Microsoft subiu a US$ 61,9 bilhões, avançando 17% no confronto anual. O valor também superou o esperado pelo consenso da FactSet, US$ 60,86 bilhões.

A receita do segmento de computação na nuvem da empresa foi de US$ 35,1 bilhões e aumentou 23% com relação ao ano anterior. A receita em nuvem inteligente foi de US$ 26,7 bilhões, alta de 21% no confronto anual. A companhia destaca que o resultado foi impulsionado principalmente pelo crescimento de 31% da Azure.

No after hours de Nova York, as ações da companhia subiam 4%, às 17h30 (de Brasília).