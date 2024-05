Microsoft anuncia lançamentos de inteligência artificial para o sistema Windows

A Microsoft deseja que os usuários de laptops se sintam tão confortáveis com seu chatbot de inteligência artificial que ele se lembre de tudo o que você está fazendo no computador e ajude a descobrir o que deseja fazer a seguir.

A gigante do software revelou, nesta segunda-feira, 20, a versão atualizada do Copilot, seu assistente de IA, enquanto enfrenta a concorrência acirrada de rivais da Big Tech no lançamento de tecnologia de IA generativa.

Os anúncios antes da conferência anual de desenvolvedores Build da Microsoft em Seattle centraram-se na incorporação de recursos de IA em um produto onde a Microsoft já tem os olhos de milhões de consumidores: o sistema operacional Windows para computadores pessoais.

Os novos recursos incluirão o Windows Recall, permitindo que o assistente de IA “acesse virtualmente o que você viu ou fez no seu PC de uma forma que parece ter uma memória fotográfica”. A Microsoft promete proteger a privacidade dos usuários, dando-lhes a opção de filtrar o que não desejam que seja rastreado.

Os novos PCs com Windows aprimorados por IA começarão a ser lançados em 18 de junho em computadores fabricados pelos parceiros da Microsoft Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e Samsung, bem como na linha de dispositivos Surface da Microsoft. Mas eles serão reservados para modelos premium a partir de US$ 999. Fonte: Associated Press.