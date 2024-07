MGI: Sistema gov.br não foi afetado por apagão cibernético global

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que o sistema gov.br não foi afetado por causa do apagão cibernético global. “Até o momento não houve registro de incidentes pelos órgãos referentes a esse evento adverso Microsoft. O Ministério da Gestão, por meio do Centro Integrado de Segurança Cibernética do Governo Digital, está monitorando a situação. Caso exista necessidade, alertaremos as instituições públicas com as recomendações técnicas a serem adotadas”, informou a pasta.

Procurada, a Receita Federal informou que a comunicação sobre o ataque cibernético estava concentrada no Ministério da Gestão e do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), que já havia informado que não houve impacto nos serviços e operações da empresa.

A interrupção nos serviços foi atribuída a uma atualização nos sistemas da empresa de segurança cibernética CrowdStrike, com impacto na Microsoft.