México: BC mantém taxa básica de juros em 11,25%, em decisão unânime

O Banco Central do México (Banxico) manteve a taxa básica de juros em 11,25% ao ano, em decisão unânime divulgada nesta quinta-feira, 9. Em comunicado oficial, desde a última reunião de política monetária, tanto o índice cheio da inflação quanto seu núcleo seguiram desacelerando, mas se mantiveram elevadas em outubro, se situando em 4,3% e 5,5%, respectivamente.

Segundo o documento, a mitigação dos choques da pandemia junto com a postura da política monetária contribuíram para a “trajetória descendente da inflação. As previsões seguem prevendo que tanto a inflação geral quanto seu núcleo manterá essa trajetória. Assim, a inflação chegaria à meta de 3% no segundo trimestre de 2025”, indicou o documento.

O comunicado também destaca que o comitê irá vigiar “estreitamente” as pressões inflacionárias, assim como todos os fatores que incidem na trajetória prevista para a inflação, bem como suas expectativas. Entretanto, considera que para conseguir a meta da inflação de forma sustentável, será necessário manter as taxas de juros no nível atual por “certo tempo”.