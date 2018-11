México: Banco Central eleva taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 8,0%

O Banco Central do México elevou de 7,75% para 8,0% a taxa básica de juros da economia do país. De acordo com o comunicado da decisão, desde a reunião anterior, o peso mexicano registrou depreciação, em meio às preocupações referentes às políticas a serem adotadas pelo governo do presidente leito, Andrés Manuel López Obrador.

“A junta manterá uma postura monetária prudente e dará atenção especial ao repasse potencial aos preços (da desvalorização do peso), à posição relativa entre México e Estados Unidos em um contexto externo adverso, e à incerteza crescente sobre as condições econômicas”, diz o comunicado.

As condições do mercado também influenciaram na decisão. “As medidas de risco soberano e as taxas de juros mexicanas no médio e longo prazo registraram incrementos consideráveis, muito por causa também do visto em outras economias emergentes”, salientou o comunicado da instituição.

O BC mexicano salientou ainda que o aumento da inflação no mês de outubro, para 4,90%, refletiu a subida de preços de energia, que vem em elevação desde junho.

Neste contexto, as expectativas de inflação geral para o encerramento de 2018 passaram de 4,50% a 4,61%. Para o médio e longo prazos estão ao redor de 3,50%.