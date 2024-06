Mexicana de Aviación encomenda 20 aeronaves Embraer E2 por valor não informado

A Mexicana de Aviación, transportadora estatal do México, encomendou 20 aeronaves Embraer E2. O acordo é para 10 jatos E190-E2 e 10 E195-E2, e as entregas começarão no segundo semestre de 2025, segundo a fabricante de aeronaves brasileira, que não informou o valor do contrato.

Segundo a Embraer, a Mexicana será a primeira operadora dos E2 no México, beneficiando-se dos baixos custos operacionais e da eficiência de combustível do E2.

A fabricante brasileira diz ainda que o acordo reafirma “o compromisso da Mexicana e da Embraer com a sustentabilidade e melhorando a eficiência da aviação”.

Priscilla Doro Solymossy, vice-presidente de Vendas e Marketing, Chefe da América Latina e do Caribe, Aviação Comercial da Embraer, disse: “Damos as boas-vindas à Mexicana para a família E2, a primeira operadora de E2 no México. Ver o sucesso e o crescimento rápido que a Mexicana alcançou desde que retomou as operações em dezembro de 2023 tem sido notável. A companhia aérea já está voando para 18 destinos e transportou mais de 115.000 passageiros, acumulando mais de 3.280 horas de voo neste curto período, refletindo o compromisso da Mexicana com a excelência operacional e o serviço ao cliente.”