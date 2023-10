Meta de 2024 será tema de reunião com parlamentares

O líder do governo em exercício na Câmara, deputado Alencar Santana Braga (PT-SP), convidou os líderes de partidos da base para uma reunião nesta terça, 31, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O encontro ocorrerá no Palácio do Planalto, a partir das 10h, e contará também com a presença do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, segundo apurou o Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Na pauta da conversa, as medidas em tramitação no Congresso para tentar aumentar as receitas federais e, assim, fechar as contas públicas em 2024. A equipe econômica estima a necessidade de pelo menos R$ 168 bilhões em receitas extras para cumprir a promessa de zerar o déficit no próximo ano.

Em entrevista nesta segunda, 30, Haddad citou pedido de Lula por uma reunião com os líderes do Legislativo para a apresentação de medidas que podem ser antecipadas pela Fazenda. “É preciso validar as medidas a ser apresentadas com a política. As medidas estão sendo desenhadas”, disse o ministro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.