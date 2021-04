Economia Mesmo com proposta única, ministro comemora resultado de leilão de ferrovia

Embora o leilão do trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) tenha recebido proposta única nesta quinta-feira, 8, da Bahia Mineração, o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas comemorou o resultado e exaltou os feitos do presidente da República, Jair Bolsonaro, na condução de políticas voltadas para atrair investimentos no setor.

“Esse é o governo que mais fez pelo setor de ferrovias. O presidente Jair Bolsonaro teve a coragem de trazer técnicos, nos dar liberdade e condições de trabalho. Ninguém teve coragem de fazer o que ele está fazendo pela infraestrutura”, disse o ministro após cerimônia do leilão nesta quinta-feira.

A vencedora do certame foi a Bahia Mineração (Bamin), sem ágio e com proposta única, de R$ 32,7 milhões. A mineradora já atua na região e deve verticalizar suas operações. Os investimentos estimados no trecho são de R$ 5,4 bilhões.

Freitas destacou que, somando os investimentos do leilão de aeroportos na quarta-feira, o governo já arrecadou cerca de R$ 9,4 bilhões nessa Infra Week. “Faltam R$ 600 milhões para atingirmos nossa meta de R$ 10 bilhões da semana e nós vamos conseguir.”

Ele acrescentou que o planejamento para a Fiol prevê o desenvolvimento de mais dois trechos. “A Fiol vai atender o poderoso agronegócio em um segundo momento.”

O ministro lembrou que importantes leilões de infraestrutura estão por vir, incluindo o da companhia estatal de saneamento do Rio de Janeiro, a Cedae, que, embora estadual, reforça a confiança e o apoio de entidades como o BNDES para destravar investimentos em infraestrutura. “Jair Bolsonaro é o presidente dos trilhos e também será do saneamento.”