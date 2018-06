Mesmo com cautela com comércio, maioria das Bolsas da Europa fecha em alta

As bolsas europeias fecharam na maioria com ganhos, recuperando-se de perdas recentes nesta quarta-feira, 20, mas sem sinal único, com as incertezas para o comércio global ainda no radar dos investidores. Além disso, discursos de dirigentes de importantes bancos centrais foram monitorados.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em 0,28%, em 384,29 pontos.

A União Europeia anunciou que imporá tarifas sobre US$ 3,2 bilhões em produtos dos EUA, a partir da sexta-feira. A medida é uma retaliação, após o país adotar tarifas sobre as importações da aço e alumínio do grupo. A UE ainda apontou que poderá impor tarifas sobre mais US$ 3,6 bilhões em mercadorias dos EUA mais adiante.

Entre os dirigentes, o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, reafirmou seu compromisso em manter um “grau amplo de acomodação monetária” pelo tempo necessário para que a meta de inflação de quase 2% do BCE seja atingida. Ainda segundo Draghi, as tarifas já implementadas sobre a UE não têm grande efeito sobre a produção ou os preços. Ainda assim, a autoridade alertou para os riscos diante dessas medidas “unilaterais”.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 0,31%, a 7.627,40 pontos. Entre os papéis mais negociados, Andalas Energy & Power caiu 6,52%, Lloyds subiu 0,23% e Europa Metals avançou 5,69%. O papel do Barclays avançou 0,36%.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,14%, a 12.695,16 pontos. No caso dos bancos alemães, Deutsche Bank subiu 0,30%, mas Deutsche Bank recuou 0,53%. Steinhoff teve ganho de 0,51% e Deutsche Post, de 0,57%, entre os papéis mais negociados.

O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, recuou 0,34%, a 5.372,31 pontos.

Em Milão, o FTSE-MIB avançou 0,16%, a 22.120,58 pontos. A petroleira ENI caiu 0,68%, enquanto Intesa Sanpaolo subiu 1,85% e Banco BPM teve avanço de 2,71%. Telecom Italia cedeu 0,14%.

Na Bolsa de Madri, o índice IBEX-35 teve ganho de 0,34%, a 9.788,90 pontos. Banco Santander subiu 1,42% e Bankinter avançou 0,89%, enquanto BBVA fechou em alta de 0,82%. Iberdrola também encerrou em território positivo (+0,27%).

Em Lisboa, o PSI-20 caiu 0,19%, a 5.533,95 pontos.