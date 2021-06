Mercado mandou recado com ações da Eletrobras subindo 10%, diz Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), rebateu as críticas a respeito da aprovação da Medida Provisória de privatização da Eletrobras. O texto, repleto de jabutis, deve aumentar os custos de energia em R$ 84 bilhões e gerar um aumento de até 20% para consumidores industriais, segundo associações e entidades do setor.

“As ações da Eletrobras subiram mais de 10% após a aprovação do texto. Esse foi o recado que o mercado mandou”, disse Lira. Ele relatou que tinha acabado de voltar de São Paulo, onde se reuniu com investidores, e afirmou que o otimismo com o crescimento do País “é impressionante”.

Sobre a reforma administrativa, Lira disse que ela não mexerá com direitos adquiridos dos servidores que já estão no setor público. A comissão da proposta já foi formada, com relatoria do deputado Arthur Maia (DEM-BA) e presidência do deputado Fernando Monteiro (PP-PE).

“A reforma administrativa vai diminuir o peso da máquina”, afirmou. Ele disse ainda que matérias sobre temas sociais, econômicos e de privatizações também serão apreciadas neste ano.

Lira demonstrou otimismo com a aprovação de todas as etapas das reformas tributária e administrativa. “Acredito na aprovação de todas as matérias ainda neste ano para que a gente deixe para tratar de eleição em 2022. Vamos deixar esse assunto bem longe. As polarizações não são necessárias nem bem-vindas, nem urgentes. O que é urgente é que a gente trabalhe focado, remando todos juntos.”