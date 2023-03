Mercado Livre investirá R$ 19 bi no Brasil este ano, alta de 11,5% ante 2022

O Mercado Livre anunciou investimento de R$ 19 bilhões no Brasil em 2023, valor 11,5% maior que o aplicado no último ano. Dentre as frentes que serão impulsionadas estão as áreas de tecnologia e logística, além dos seus negócios de publicidade e banco digital no País.

Segundo a companhia, o dinheiro será investido ao longo deste ano. Os recursos irão aprimorar a infraestrutura, equipe e base operacional da logística do Mercado Livre, o que deve permitir aumentar o número de cidades com entregas rápidas, no mesmo dia e no dia seguinte.

Além disso, o aporte deve ser usado para fortalecer a marca do Mercado Pago, principalmente junto a usuários pessoas físicas.

A área de marketing também está entre as prioridades, assim como aceleração do desenvolvimento do Mercado Ads, negócio de publicidade digital da companhia. Os recursos serão ainda direcionados para reforçar as equipes dedicadas às frentes de tecnologia, produtos e logística no Brasil.

“O Brasil é nosso principal mercado, representando cerca de 54% da receita líquida total do negócio na América Latina. Temos aqui um dos ambientes mais competitivos do mundo, o que nos motiva ainda mais a seguir nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e rentável da nossa operação”, disse, em nota, Fernando Yunes, vice-presidente sênior de Commerce e líder do Mercado Livre no Brasil.

Segundo o executivo, o aporte de R$ 19 bilhões inclui alocação em bens de capital e também despesas operacionais associadas ao desenvolvimento das prioridades de negócios da companhia para os próximos anos.