Economia Mercado espera IPCA de 3,76% no 1º tri de 2026, o horizonte relevante do Copom

O mercado espera que a inflação acumulada em 12 meses no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) atinja 3,76% no fim do primeiro trimestre de 2026, mencionado na quarta-feira, 31, pelo Banco Central como o horizonte relevante da política monetária. A projeção supera em 0,36 ponto porcentual a do Comitê de Política Monetária (Copom), de 3,40% no cenário de referência.

Para chegar aos números, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) usou as projeções mensais de inflação inseridas por economistas no Sistema Expectativas de Mercado. Na semana anterior, a estimativa estava em 3,78%.