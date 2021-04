Melhor estímulo a economias em desenvolvimento é acesso a vacinas, diz OMC

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, afirmou nesta sexta-feira que a melhor política de estímulo econômico a países em desenvolvimento é a garantia do acesso universal a vacinas contra o coronavírus. “Exportadores de commodities enfrentam queda dos preços e o turismo em países que dependem dele entrou em colapso”, destacou, em evento durante Reunião de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial.

Ngozi lembrou ainda que, em 1990, 36% da população global vivia abaixo da linha de pobreza e, em 2018, a proporção caiu substancialmente a perto de 10%.

“Agora, pela primeira vez, está subindo de novo. O Banco Mundial projeta que 150 milhões de pessoas podem voltar à pobreza”, disse ela.

A líder da OMC também exortou a comunidade internacional a manter as cadeias produtivas abertas, evitando restrições a exportações para garantir que a circulação de produtos médicos.