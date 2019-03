Meirelles: para desconto de 25%, montadora terá de investir ao menos R$ 10 bi

O secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, explicou nesta sexta-feira, 8, que as montadoras terão de apresentar um plano de investir pelo menos R$ 10 bilhões para conseguir o desconto máximo de 25% no ICMS, dentro do novo programa do governo de incentivo à indústria de veículos.

Ainda segundo Meirelles, a aplicação do desconto no ICMS para montadoras será válida apenas para novas vendas de novos produtos lançados pelas empresas. O programa de estímulo foi batizado de Incentivauto.

O governador João Doria negou que São Paulo esteja entrando numa guerra fiscal com outros Estados, mas Meirelles disse que o estímulo busca uma “racionalidade econômica” para “evitar distorções com empresas que estão instaladas em determinadas regiões que não fazem muito sentido”, retomando a vantagem competitiva do Estado de São Paulo.

O decreto com o programa será publicado no sábado, 9, pelo governador e vai detalhar as faixas de investimento e de desconto no ICMS.