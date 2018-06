Medida para compensação de subsídio recebeu duras críticas de parlamentares

A bancada do Amazonas atacou o governo na audiência pública que debateu a medida para compensação do subsídio ao diesel acertado com o governo federal. O senador Omar Aziz (PSD-AM) disse que o presidente e os ministros da área econômica deram um “golpe traiçoeiro” na Zona Franca de Manaus.

Os senadores Armando Monteiro (PTB-PE) e Ricardo Ferraço (PSDB-ES) defenderam o decreto, mas ponderaram que é preciso discutir os elevados gastos tributários do País. Não apresentaram, porém, sugestões. O subsecretário de fiscalização da Receita, Iágaro Jung, diz que a retirada do benefício na Zona Franca “atenua a interferência artificial da economia”. Para o presidente da Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil, Fernando de Bairros, o modelo anterior é “aberração tributária”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.