Economia Média móvel trimestral do varejo sobe 0,3% no restrito e 0,4% no ampliado

Por Agência Estado 09 de novembro de 2022, às 10h14 • Última atualização em 09 de novembro de 2022, às 18h30 Link da matéria: https://liberal.com.br/brasil-e-mundo/economia/media-movel-trimestral-do-varejo-sobe-03-no-restrito-e-04-no-ampliado-1862738/