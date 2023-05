McCarthy vê republicanos distantes de democratas, mas não descarta acordo por dívida nos EUA

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, reiterou, nesta terça-feira, 16, que democratas e republicanos ainda estão “muito distantes” nas negociações sobre o teto da dívida, mas não descartou a possibilidade de um acordo firmado até o final desta semana.

McCarthy conversou com repórteres nos jardins da Casa Branca após reunião com o presidente americano, Joe Biden, e demais lideranças do Congresso. Segundo ele, houve uma “melhora” na estrutura das negociações, após Biden reduzir o escopo dos participantes das discussões.

O líder da maioria democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, indicou que houve avanços nas negociações entre o presidente americano e lideranças do Congresso sobre o teto da dívida. Segundo ele, as conversas foram mais “cordiais” do que as discussões realizadas no último dia 9.

Schumer ressaltou que ambos os lados concordaram que um calote da dívida pública seria um “desastre” e que o caminho mais adequado é por meio de uma legislação bipartidária. “Não temos muito tempo e um default é a pior opção”, argumentou.