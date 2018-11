Mau tempo dificulta perícia em plataforma da Petrobras onde morreu trabalhador

Após mais de 24 horas do acidente que levou à morte do trabalhador Sandro Ferreira da Silva, 43 anos, na plataforma PNA-2 da Petrobras, na Bacia de Campos, o corpo permanece no local. Segundo a empresa RIP Serviços Industriais, fornecedora da estatal, empregadora do mecânico, a perícia está na plataforma. O mau tempo e a dificuldade de voar com helicóptero até a unidade operacional dificultam o trabalho.

A RIP é subsidiária da Kaefer no Brasil. A empresa e a Petrobras divulgaram nota oficial lamentando a morte de Silva e informando que as causas do acidente serão investigadas segundo procedimentos internos.

“A RIP se solidariza e está apoiando a família do técnico mecânico e prestando toda assistência necessária aos envolvidos e colaborando com as autoridades locais”, afirmou. Segundo a Petrobras, o acidente ocorreu “durante uma avaliação em guindaste”.