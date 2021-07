Mastercard lança programa para startups de ativos digitais e criptomoedas

A Mastercard anuncia em comunicado nesta terça-feira, dia 27, o lançamento de um programa Start Path global, de envolvimento com empresas relacionadas a ativos digitais, blockchain e criptomoedas. A empresa informa no comunicado que sete startups já aderiram à iniciativa e que, junto com a Mastercard, buscam acelerar e expandir inovações em torno da tecnologia de ativos digitais, tornando-os mais seguros e fáceis para pessoas e instituições adquirirem, gastarem e manterem.