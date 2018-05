Marun diz que PF já fez pedidos de prisão para empresários

O ministro Carlos Marun, da Secretaria de Governo, afirmou neste sábado, 26, que a Polícia Federal já fez pedidos de prisão para empresários que, segundo a corporação, estão por trás de um locaute na paralisação de caminhoneiros. Locaute (termo originado a partir da palavra em inglês lock out) é o que acontece quando uma paralisação é coordenada e incentivada por empresários do setor. A prática é proibida por lei.

Marun informou ainda que o governo começou a aplicar multas no valor de R$ 100 mil por hora parada para donos de transportadoras. Segundo o ministro, as primeiras ações adotadas pelo governo ontem, quando foi anunciada a ação de forças federais para desbloquear rodovias, garantiram o abastecimento das usinas termelétricas em Roraima. Além disso, de acordo com Marun, os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Porto Alegre e do Rio de Janeiro estão abastecidos e operacionais.

Na entrevista, concedida após de quase três horas de reunião do presidente Michel Temer com ministros para avaliar os efeitos da paralisação dos caminhoneiros, Marun não apresentou novos números sobre rodovias bloqueadas. Conforme o ministro, o governo vai apresentar um balanço no final da tarde deste sábado, sexto dia de paralisações.

O ministro afirmou que o governo formou a convicção de que existe a prática de locaute e que a Polícia Federal já tem inquéritos abertos para investigar os casos. Ontem, o governo publicou um decreto autorizando ação das Forças Armadas na liberação de rodovias. “Hoje temos a convicção de que, além do movimento paredista, existe o locaute”, disse Marun. “A PF já tem inquéritos abertos para investigar essas suspeitas. E os empresários suspeitos serão intimados. Rogério Galloro diretor-geral da PF também nos informou que já existem pedidos de prisão. Estão aguardando manifestação da Justiça”, completou o ministro. O ministro disse, no entanto, que a PF não pode dar mais detalhes sobre os pedidos de prisão.

O ministro afirmou que o que presidente Michel Temer está muito preocupado com a situação da saúde. “O que o preocupou sobremaneira o presidente Temer é a situação da saúde. Não obstante nós tenhamos os principais hospitais do País em funcionamento, abastecidos, os seus estoques são de minutos e existe nesse momento uma grande preocupação”, disse. Segundo Marun, já foi determinada a aplicação de multa em caminhões que estejam transportando insumos de saúde e que estejam parados.