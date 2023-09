Economia Marisa Lojas anuncia reformulação do negócio de crédito e cartões, e parceria com Credsystem

A Marisa Lojas anunciou nesta segunda-feira, 18, a reformulação do seu negócio de crédito e cartões. Nesse contexto, firmou um Memorando de Entendimentos vinculante (MOU) com a Credsystem Instituição de Pagamento, que passará a atuar como parceira comercial e estratégica da empresa na exploração de produtos de crédito nas modalidades de empréstimo pessoal e de cartões (private label e co-branded) na plataforma de lojas da Marisa.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz esperar que os documentos e termos definitivos da nova parceria sejam finalizados nos próximos 30 dias e deverão estabelecer, dentre outras condições, prazo de 15 anos e mecanismo de profit sharing de 50% para cada parte.

O plano de negócios inicial concebido para o prazo de duração da nova parceria prevê volume de receita total potencial superior a R$ 7 bilhões, e lucro antes de impostos potencial para a Marisa da ordem de R$ 1 bilhão.

“Estima-se que através da reformulação do negócio de crédito e cartões por meio da nova parceria, a Marisa poderá capturar valor presente líquido de aproximadamente R$ 400 milhões, incluindo pagamentos a serem feitos pela Credsystem à Marisa nos próximos 12 meses e o recebimento de valores vinculados ao profit sharing“, afirma.

Segundo a empresa, a nova parceria com a Credsystem contribuirá também para que a Marisa possa focar na otimização e rentabilização da atividade principal no varejo de moda. “Viabilizaremos, portanto, uma redução significativa do risco operacional, regulatório e do esforço de funding vinculados à atividade financeira (de-risking). Junto com a Credsystem faremos a gestão da nossa base de clientes, proporcionando cada vez mais uma experiência qualificada, completa e assertiva”, diz.

Fundada há 27 anos e com atuação nacional, a Credsystem é especializada em oferecer ao varejo soluções de cartões de crédito e outros serviços financeiros para os consumidores das classes econômicas emergentes. Segundo a Marisa, a Credsystem atua com foco em potencializar as vendas de seus parceiros e desenvolveu “uma completa plataforma tecnológica que permite total customização de suas soluções”.

“Conforme explicitamos em diversas oportunidades, um dos principais pilares de nossa reestruturação seria a monetização do nosso ‘balcão’ com os parceiros certos, utilizando a força da marca e nossa plataforma nacional para distribuição de produtos e serviços de terceiros, tais como crédito, seguros, consórcios e planos de saúde, entre outros. Continuaremos focados em entregar valor para nossos acionistas. Execução no tempo previsto é fundamental”, acrescenta a Marisa.

A BR Partners atuou como assessor financeiro exclusivo da companhia.