Marisa aprova reorganização da diretoria executiva e Programa de Otimização de despesas

A Marisa Lojas informou nesta quarta-feira, 3, que seu Conselho de Administração aprovou propostas da administração, relacionadas com uma reorganização dos Comitês de Assessoramento do Conselho, com uma reorganização da diretoria executiva, assim como a aprovação de um Programa de Otimização de Despesas Gerais e Administrativas a ser implementado em paralelo com o Programa de Eficiência Operacional já em curso.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que o colegiado, além de reduzir seus custos anuais, redesenhou a estrutura de seus comitês de assessoramento, fundindo o Comitê de Estratégia com o de Finanças, incluindo o acompanhamento do turnaround. Segundo a empresa, o novo Comitê de Estratégia, Turnound e Finanças será coordenado pelo Luiz Paulo Rosemberg.

Segundo a empresa, foi instaurado ainda um Comitê exclusivamente dedicado ao acompanhamento do MBank, que terá sua coordenação definida em breve. O Comitê de Pessoas e Sustentabilidade será coordenado por Marcio Goldfarb e o Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance continuará sob a coordenação independente de Sergio Moreno.

“Neste contexto de reforço de governança, decidimos separar a área Comercial da área de Operações. A área Comercial cuidará de todas as atividades relacionadas com a formulação, precificação e o planejamento de vendas (incluindo marketing, sourcing e canal digital). A nova área de Operações (incluindo Logística e Engenharia) ficará responsável pela execução das vendas (operação das lojas) e incorporará a área de Tecnologia. Estamos também reduzindo os níveis hierárquicos existentes atualmente, com a eliminação do cargo de vice-presidente”, informa.

Para dirigir a nova Diretoria Executiva de Operações e Tecnologia, o conselho elegeu Alexandre Abreu de Andrade, executivo que ingressou na companhia em julho de 2021 para liderar a área de Data Analytics e CRM e ao longo destes quase 2 anos teve oportunidade de integrar time de projetos em diversas iniciativas de transformação, onde ciência e inteligência de dados foram diferenciais e criar um ambiente de colaboração e sinergia entre as áreas.

Segundo a empresa, Alexandre Abreu de Andrade é formado em Economia, tem sólida formação executiva desenvolvida em grandes corporações dos setores financeiro, de telecomunicações e educação, com passagens pelo Itaú Unibanco, Santander, Vivo, Nextel, Kroton, e Ânima Educação.

Metas de redução

Segundo a empresa, o Programa de Otimização de Despesas Gerais e Administrativas coloca como meta a redução de cerca de R$ 50 milhões em termos anuais. “Sabemos que para avançarmos com o nosso turnaround e cumprir com que é esperado pelos acionistas da companhia, temos que remodelar nossa cultura para sermos mais eficientes sem perder o acolhimento intrínseco à nossa marca, usando a tecnologia para simplificar e tornar nossos processos mais seguros.

Para gerarmos resultados sustentáveis, temos que ter a coragem de abandonar modelos de gestão e governança tradicionais, frágeis e hierarquizados”, destaca a empresa.