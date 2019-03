Marinho participa de reunião com Bolsonaro para ajustes da proposta dos militares

O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, também participa da reunião com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, na manhã desta quarta-feira, 20, para os ajustes finais da proposta de Previdência dos militares. Além do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, outros ministros da ala militar acompanham as tratativas: o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e da Secretaria de Governo, Alberto Santos Cruz.

Segundo lista de presença da assessoria de imprensa do Palácio, participam ainda o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Bermudez, o comandante do Exército, Edson Leal Pujol, e o comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior.