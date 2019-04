Marinho diz que projeto para Previdência não tem ‘gordura’ para ser cortada

O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, disse que o projeto de reforma da Previdência enviado pelo governo não tem “gordura” para ser cortada. Ele afirmou que está conversando com líderes para chegar a um acordo em relação ao projeto que será votado na terça-feira, 23, mas disse que serão modificações pequenas, sem impacto fiscal e sem mudar a “espinha dorsal” do projeto.

“Estão todos afinados no sentido de que amanhã haverá votação com o mínimo de obstrução possível”, afirmou. “Até o final do dia devemos ter o desfecho de negociação, mas a votação vai ocorrer, não tenho nenhuma dúvida de que amanhã (terça)passaremos dessa etapa”, afirmou.