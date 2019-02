Marinho: carteira e verde amarela será implementada, mas não está prevista na PEC

Embora o ministro da Economia, Paulo Guedes, costume vincular a ideia do sistema de capitalização previdenciária com o lançamento da chamada carteira verde e amarela para os novos trabalhadores, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, disse nesta quarta-feira, 20, que o novo modelo trabalhista não é citado na Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da reforma da Previdência, entregue nesta data pelo governo ao Congresso.

“Não citamos a carteira verde e amarela na PEC da Previdência. A carteira e verde amarela será implementada, mas não está prevista nessa PEC”, respondeu Marinho.

Segundo ele, não há ainda uma decisão sobre a vinculação do regime de capitalização à carteira verde e amarela. “Vamos elaborar modelo novo de capitalização com calma, ouvindo especialistas. A capitalização não será uma situação coercitiva, mas uma opção para os trabalhadores”, completou.