Marcos Cintra afirma que ‘continua muito no governo’, após reunião com Bolsonaro

O secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, afirmou que continua no governo Jair Bolsonaro, depois de se reunir com o presidente no Palácio do Planalto. “Continuo muito”, disse Cintra, ao ser questionado se permaneceria à frente da Receita. Ele se recusou a dar detalhes da conversa com o presidente.

Mais cedo, o presidente divulgou vídeo em que se mostrava surpreendido com uma entrevista na qual o secretário falou sobre o plano de criar um tributo que atingiria as igrejas. Bolsonaro desautorizou as palavras de Cintra ao jornal Folha de S. Paulo e disse que “nenhum novo imposto será criado, em especial contra as igrejas”.